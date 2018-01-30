CloudConvert, hem online hem de mobilde kullanılan dosya dönüştürücü. iPhone ve iPad’inizdeki veya Dropbox, Google Drive, OneDrive gibi bulut depolama uygulamalarında tuttuğunuz dosyaları dilediğiniz formata dönüştürmek için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri. 200’ün üzerinde farklı formatı destekliyor. Hem de ücretsiz!

Doküman, resim, video, ses, arşiv veya ofis dosyalarını dönüştürme konusunda üstüne yok diyebilirim. Bilindik tüm dosya formatlarını desteklemesinin yanında dönüştürme işlemini hızlı bir şekilde yapıyor. Bulut depolama servisleriyle entegre çalışmasıyla da dikkat çeken uygulamanın arayüzü günümüzün biraz gerisinde ancak önemli değil; işinizi fazlasıyla görüyor. Türkçe dil desteğinin olmaması da bir eksi değil zira; arayüz her seviyede kullanıcının kullanabileceği basitlikte tasarlanmış. Uygulamanın tek beğenmediğim yanı; ücretsiz sürümünde günlük 10 dosya dönüştürme limiti getirmesi oldu. Bunun dışında dört dörtlük bir format dönüştürücü.

CloudConvert ile format dönüştürme dışında yapabilecekleriniz: