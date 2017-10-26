Ok atmadaki ustalığınızı gösterin.
Cobi Arrows, retro görselleriyle atari oyunlarıyla vakit geçirdiğimiz yıllara götüren okçuluk oyunu. 30 saniye süre içerisinde mümkün olduğunca fazla puan yapmanızı isteyen ok atma oyunu iPhone ve iPad’in yanı sıra iMessage üzerinden de oynanabiliyor.
Piksel görselleriyle eski nesil oyuncuları kendisine çeken Cobi Arrows’da gösterilen hedefleri verilen süre içinde vurmak zorundasınız. Hedef tahtasına yaptığınız her başarılı atış size ekstra süre kazandırıyor. Yalnız isabetli atışlar gerçekleştirdikçe hedefe olan uzaklığınız da artırılıyor. Hedefler küçüldüğünden ve rüzgar faktörü girdiğinden yüksek puan almak bir yana hedefi tutturmak zorlaşıyor. Hedef demişken oyunda farklı modlar mevcut. Tümü ücretsiz ve dilediğinizden oynamaya başlayabiliyorsunuz.
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