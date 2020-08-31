Color Wall 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Color Wall 3D oyununda kuleler dizerek yukarı çıkıyorsunuz. Zorlu bölümleri tamamlayarak ilerlemeniz gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kuleleri döndürerek uygun yerlerine yerleştirerek ilerleyebileceğiniz oyunda tüm boşlukları doldurmanız gerekiyor. Kolay kontrollerin yer aldığı Color Wall 3D oyununu kaçırmayın. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Color Wall 3D oyununu kaçırmayın derim.

Color Wall 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.