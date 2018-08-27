Command & Conquer: Rivals, Electronic Arts’ın mobil platforma ücretsiz çıkardığı gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunu. PC oyuncularının favori askeri strateji oyunlarından Command & Conquer’in mobil platforma uyarlanan sürümü, hızlı ve teke tek savaşları sevenlere hitap ediyor. Dünya genelinden oyuncularla kara ve hava savaşının yanı sıra savaşta öncülük eden kumandanları geliştirmek için günlük görevlere katılıyorsunuz.

Command & Conquer oyununun hastaları için hazırlanan Command & Conquer: Rivals oyununda görevler de bulunuyor lakin online ağırlıklı. Global Savunma İnisiyatifi ve Nod Kardeşliği arasından seçiminizi yapıp Tiberium Savaşı’na giriyorsunuz. Yerine geçebildiğiniz birçok kumandan var. Her kumandan savaşın seyrini değiştirebilecek güçte yeteneklere sahip ve kendilerin, kullandıkları silahları ve yeteneklerini geliştirebiliyorsunuz. Piyadeler, tanklar, hava araçları ve yüksek teknolojili silahlar elinizin altında. Her zafer sonrası ordunuz daha da güçleniyor. Bu arada birlikleriniz üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Diğer deyişle savaş alanı sizin kontrolünüzde!

Command & Conquer: Rivals Özellikleri: