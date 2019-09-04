1 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Connect Trees mobil bir bulmaca oyunudur. Android ve İOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan yapımda birbirinden farklı bulmalacaları çözerek tamamlamaya çalışacağız.

500’den fazla seviyenin yer aldığı mobil yapımda farklı seviyelerdeki bulmacalar ile karşılaşacak eğlenceli anlar yaşayacağız. Rengarenk içeriklerin yer aldığı yapımda ağaçların sulanmasını sağlayabilmek için doğru kanallar açacak ve suyun ulaşmasını sağlamaya çalışacağız.

Oyun içerisinde ilerledikçe daha zorlu bulmacalar karşımıza çıkacak. Bir önceki bulmaca sonraki bulmacaya göre daha basit bir yapıda karşımıza çıkacak.

Ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap etmeyi başaran yapım Magma Mobile imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.

İyi oyunlar dileriz.