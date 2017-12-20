Conquerors: Clash of Crowns (Fetih: Taht Savaşları), toprak savaşlarını temel alan mobil strateji oyunlarını seven herkese tavsiye edebileceğim kaliteli bir oyun.

Krallığımızda küçük bir köy olarak başladığımız oyunda en güçlü şehir olmak için mücadele veriyoruz. Tüm oyuncular en güçlü hükümdar olma çabasında. Ordunuzu kurun, savaşa hazırlayın!

Krallık kurma, yönetme ve geliştirmeye dayalı strateji oyunlarından Fetih: Taht Savaşları, tarihi Arap dünyasında geçiyor. Aralarında Alp Arslan ve Abu Ja’far al-Mansur’un da yer aldığı 26 farklı kahramanla toprak savaşına giriyoruz. Sefer yolunda ilerlerken güçlü orduların yanı sıra yaratıklarla yüz yüze geliyoruz. Tek başımıza ilerleyebildiğimiz gibi lonca arkadaşlarımızla gücümüzü birleştirip zafer coşkusunu daha hızlı yaşama şansına da sahibiz. Lonca demişken, oyunda lonca arkadaşlarınızla katılabileceğiniz birçok etkinlik bulunuyor. Saray kuşatmasından vilayet savaşlarına, lonca savaşlarından istilacı savaşlara pek çok etkinliğe katılabilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız ödüllü haftalık arena sezonlarına da katılabilirsiniz.