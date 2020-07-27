Evrenin sonu yaklaşıyor ve Cosmic Wars'ta hayatta kalmak için yolculuk yap. Korkunç, kıyamet sonrası evrenine dahil olun ve çeşitli hikayeleri keşfedin. Zamanın akıp gittiği bir uzay-strateji savaşı.

Yetenekler ve savaş uçaklarınız ile savaşı avantajınıza çevirin. Kelle avcısı olun ve kaçakları tutuklayın. Cosmic Wars'ın büyüleyici sanat yönetimine ve eşsiz senaryosuna sahip dünyasında gezin.Büyük, tropik takımadaları keşfedin ve yaşam kristallerinin gizemli gücünü bulun. Birlikte görevler üstlenmek için diğer oyunculara katılarak durdurulamaz bir tim oluşturun.

Üssünüzü düşman saldırılarına karşı yükseltmek için değerli kaynakların kontrolü için savaşın. Uzaylı canavarlar ve evrendeki diğer kullanıcılara karşı savaşlarda hayatta kalın. Bir klana katıl, diğerleriyle tanış ve sıralamanın en yukarlarına giden yolda birbirini destekle.