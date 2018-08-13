Android ve İOS platformunda tamamen ücretsiz bir yarış oyunu olarak yayınlanan Crash Drive 2, çok oyunculu yapısı ile dünyanın dört bir yanından oyuncuları da ortak bir çatı altında birleştiriyor.

Birbirinden farklı modların yer aldığı oyunda oyuncular kendi araçlarını seçebilecek ve modifiye yaparak kişiselleştirebilecekler. Tank yarışlarına da dahil olacağımız mobil yarış oyununda 30 farklı seviye ve benzersiz araçlar yer alıyor.



6 farklı etkinlik ile oyuncuların karşısına çıkan yapım 4 büyük seviye ile oluşuyor. Özel araba sisteminin yer aldığı yapım da oyuncular giriş yaptıkları her gün için özel krediler kazanabilecek ve oyun içerisinde kazanabilecekler.



Akrobatik hareketler yapabildiğimiz oyunda çok sayıda farklı araç modeli ile pistleri inletecek ve aksiyon dolu yarışlara dahil olabileceğiz. Google Play’de 5 milyondan fazla oyuncu tarafından indirilen yapım son güncellemesi ile de hataları düzeltmeye odaklı olarak geliştirildi.

5 farklı savaş arenası ile oyunculara 6 farklı rekabet etkinliği sunan oyun, mobil platform oyuncuları tarafından da tam puan aldı diyebiliriz.

