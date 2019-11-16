Aksiyon dolu savaş senaryolarında rol alarak ilginç yaratıklara ve canavarlara karşı mücadele edeceğiniz Crazy Gods, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan ve oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı animasyonları ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı özellikler barındıran onlarca savaş kahramanından yararlanarak nefes kesen ganimet savaşlarına katılmak ve düşman birliklerini yok ederek seviye atlamaktır. Kahramanlarınızı geliştirerek yeni özellikler ekleyebilir ve ölümcül silahlar alabilirsiniz. İlerleyen seviyelerde farklı karakterlerin kilidini açabilir ve savaşlara daha güçlü askerlerle çıkabilirsiniz. Oyunu online olarak oynayabilir ve güçlü oyuncularla karşılaşabilirsiniz.

Oyunda çeşitli engellerle donatılmış birçok savaş meydanı yer almaktadır. Farklı özel güçlere sahip yüzlerce kahraman bulunmaktadır. Ayrıca savaş haritasında toplayabileceğiniz sevimli hayvanlar ve karakterlere de ulaşabilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Crazy Gods, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.