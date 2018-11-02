Criminal Minds: The Mobile Game, seri katil davalarını çözdüğünüz bir mobil bulmaca oyunu. Amerika’da en çok izlenen polisiye dizi Criminal Minds’ın resmi mobil oyununda dizideki tüm oyuncular yer alırken, olayları da aynı şekilde çözüyorsunuz. Olay yeri inceleme, ipucu arama, cinayet çözme, sorgulama vb. temelli dedektiflik oyunlarını seviyorsanız oynarken hoşça vakit geçireceğiniz bir mobil oyun.

Narcos dizisini mobil platforma uyarlayan FTX Games’in yeni oyunu Criminal Minds: The Mobile Game’de seri cinayetlerin ardındaki suçluyu bulmak için Virginia Quantico’daki Davranış Analizi Ünitesi’nde çalışan bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz. Sevilen polisiye dizinin tüm oyuncuları oyunda da mevcut ve suçluyu bulmanıza yardımcı oluyorlar. David Rossi, Dr Spencer Reid, Jennifer Jareau, Luke Alvez, Dr Tara Lewiz, Penelope Garcia ve diğer suçlular gibi düşünerek hareket eden, sonunda da olayı aydınlatan seçkin bir ekiple seri katili ortaya çıkarıyorsunuz.