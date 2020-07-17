CrossFire: Warzone, mobilde en çok indirilen strateji-savaş oyunlarının geliştiricisi JOYCITY’nin Android ve iOS platformuna eşzamanlı çıkardığı yeni oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan askeri oyunda şehirleri ele geçiren terörist grupları etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Strateji yönü ağır basan harika grafiklere sahip strateji, simülasyon, rpg karışımı bir mobil oyun karşımızda.

iPhone ve iPad’de oynanabilen 1GB altı boyuta sahip kaliteli bir askeri strateji oyunu CrossFire: Warzone. Üssünüzü kuruyor, kahramanlardan oluşan ordunuzu da kurup acımasız terörist grup tarafından yönetilen şehirlere girerek çatışıyorsunuz. İnsanlık için büyük tehdit olduğu söylenen süper silahları da durdurmanız gerekiyor. Kaynakları toplayarak üssünüzü geliştiriyorsunuz. Birliklerinizi eğitebiliyor, güçlendirebiliyorsunuz. Birliğinize katabileceğiniz, emrinizden çıkmayacak 25 kahraman var.

CrossFire: Warzone iOS Oyunu Özellikleri