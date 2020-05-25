2016 yılında yayınlanan ve günümüze kadar 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam edilen Cupcake Mania: Canada başarılı gidişatına devam ediyor.

Android ve iOS platformunda yayınlanması ile geniş kitlere ulaşmayı başaran yapımda aynı türdeki pastaları eşleştirmeye çalışacağız. 800’den fazla seviyenin ve farklı bulmacanın yer aldığı yapım da oyuncuların belirli bir hamle sayısı olacak.

Oyuncular kendilerine verilen hamle sayısı bitmeden belirtilen puana ulaşacak ve bir sonraki seviyeye geçmeye çalışacaklar.

Oldukça renkli içeriklere ev sahipliği yapan başarılı yapım da görsel efektler de gelecek. Sesli efektler eşliğinde oynanmaya devam edilen yapım, dünyanın dört bir yanından oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

Yapım Play Store’da 4.4 olarak değerlendirildi.