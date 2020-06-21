Cuicui Studios tarafından geliştirilen mobil oyunlardan bir tanesi olan Cutie Cuis beklentileri karşılamayı başardı.

Bulmaca oyun türünde lansmana çıkan Cutie Cuis oynaması ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuldu. Dünyanın dört bir yanından oyuncular tarafından oynanan yapımda hem görsel hem de matematiksel olarak çözülebilecek onlarca farklı bulmaca yer alacak.

Herhangi bir internet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabilecek olan yapım renkli grafikler, zengin içerik ve oldukça basit bir oynanışa sahip.

Şuana kadar oyuncuların beklentisini karşılamayı başaran yapım kitlesini artırmaya da devam ediyor. 100 binden fazla oyuncu tarafından şu sıralar oynanmaya devam edilen Cutie Cuis aldığı güncellemeler ile oyuncularına yeni içerikler de sunuyor.