DailyArt uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir sanat eğitimi uygulamasıdır.

Her gün güzeller güzeli klasik, modern ve çağdaş sanat başyapıtlarından esinlenin ve eserler hakkında kısa hikayeler okumak ister misiniz? Boşa geçen günlerinizi değerlendirmek her gün yeni bir bilgi öğrenmek istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Bilgi bir hazinedir onu nerede görseniz alın.

İşte bu uygulamada yapabilecekleriniz:

-2500`den fazla şaheserden oluşan koleksiyonu keşfedin ve inceleyin,

-780 sanatçının biyografisini ve 500 müzenin koleksiyonu hakkında bilgileri okuyun,

-Favorilerinize şaheserler ekleyin,

-Daha görmediğiniz DailyArt`ları kolayca bulun,

-Hepsini aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın,

-Hesap oluşturun ve DailyArt`ı birçok cihazda kullanın (tablet ve akıllı saat de dahil olmak üzere),

-Tasvir metnini kopyalayin,

-Widget kullanın!

- Sabah veya öğlen için anlık bildirim kurun,

-Ve en önemlisi sanatın tadını çıkarın.

Van Gogh kulağını neden kesti bilmek ister misin? Veya Picasso`nun portresindeki kadının kim olduğunu? Jackson Pollock`un resimlerini nasıl yarattığını? DailyArt`ı açın ve öğrenin. Medya ve kullanıcılarımıza göre, DailyArt her sanat sever için olmazsa olmaz bir uygulama.

Eseri zaten biliyor olsanız dâhi, uygulamanın sanatın arka planıyla ilgili size sunduğu büyüleyici detayların hepsini bilmiyor olabilirsiniz. Sizler de bu bilgileri öğrenmek istiyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.