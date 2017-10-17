DeadYard, tank, makineli tüfekli kamyonet, savaş helikopteriyle zombileri şehirden arındırdığınız aksiyon yüklü bir mobil oyun.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan zombi oyunu, acı ve öfkenin hakim olduğu, çok sayıda farklı araç ve karakterle dolu post apokaliptik voxel dünyada geçiyor. Eski stil grafiklere sahip oyunları seviyorsanız her şeyi ezip geçme fırsatı veren bu aksiyon oyunu sizi sizden alacak.

iPhone ve iPad’de kolay oynanabilir hareketli yapıda bir zombi öldürme - ezme oyunu olarak karşımıza çıkan DeadYard’da şehir bölgelerini zombilerden olabildiğince hızlı şekilde temizliyorsunuz. Her yeri sarmış onlarca hatta yüzlerce yaratığı elbette normal yollarla bitirmiyorsunuz. Başta da söylediğim gibi hem kara hem de havadan toplu olarak işlerini bitiriyorsunuz. Yalnız çok hızlı olmalısınız. Dakikalar içerisinde şehirde bir tek zombi bile dolaşmamalı. Aksiyona girmeye hazır mısınız?