Tapdemic’in piksel grafiklere sahip oyunu olan Death Rover ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Yarış oyunu olarak yayınlanmasına rağmen aksiyon oyunu olarak oynanan başarılı oyun da zombiler ve uzaylılar ile karşı karşıya geleceğiz.

Android ve iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan Death Rover’da 7 farklı araç modeli yer alıyor. Oyuncular araçları ile hem zombilere hem de uzaylılara karşı mücadele edecek, insan kolonilerini kurtarmaya çalışacaklar.

Oldukça zengin bir içerik yapısı eşliğinde oynanmaya devam edilen yapım piksek grafiklere ek olarak 2D açılara sahip.

Oyuncular 2D grafik açıları eşliğinde zombiler ve uzaylılar ile karşı karşıya gelecek, farklı zorlukları deneyimleyecek, çeşitli seviyeleri aşmaya çalışacaklar.

Başarılı oyun 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.