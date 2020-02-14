Dentist Bling

Doktor olmak zor olabilir ama diş hekimi olmak hiç bu kadar eğlenceli ve rahatlatıcı olmamıştı. Cerrahi simülatörüne hazırlan. Hastalarını tedavi et, dolgu yap ve plak temizle.

Çürüyen dişleri çek ve yerlerine yepyeni parlak dişler yerleştir. Pis mikropları öldür ve diş teli tak. Evet, hastaların tellere bayılıyor. Bu arada özel pırlanta tedavini de yapmayı unutma. Etkileşimli ortam, onların doğru ve sadece doğru olmalarını gerektirir.

Ayrıca hem bu doktorun hem de kliniğinin itibarı oldukça kötü durumda. Yani sadece profesyonelliğin ve gereksiz acıların olmaması onları büyük bir isim haline getirecek. Ne yaparsan yap, insanları gülümsetmeyi başar.