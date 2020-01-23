Destiny of Khando, iki boyutlu grafiklere sahip aksiyon macera platform oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyun, retro görselleriyle eski nesil oyuncuları kendisine bağlıyor. Oyuna ismini veren bir kahramanı yönettiğiniz oyunda gezegeni yaratıklardan kurtarmaya çalışıyorsunuz.

5 farklı dünyada geçen 50 bölüm sunan, her bölümün sonunda da ölmek bilmeyen boss’larla yüz yüze getiren retro platform oyununda canavarlarla savaşıyorsunuz. Tuzaklarla dolu dünyalarda tek başınızasınız. Sizinle birlikte savaşan sadece ejderha var ancak bazı bölümlerde tek başınızasınız. Bölümlerde belli aralıklarla çıkan değerli taşları toplamanızı tavsiye ederim. Taşlar, yeni yetenekler kazanmanızı sağlıyor.

Destiny of Khando Özellikleri