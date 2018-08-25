Dicikoç uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan sınavlara etkili bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

Kurslara verecek paranız yoksa, teknolojinin imkanlarından faydalanarak eksik olduğunuz konuları çok kolay ve ücretsiz bir şekilde öğrenebilmeniz mümkün. YouTube’da binlerce öğrenciye faydalı eğitim videoları sunan Hocalara Geldik kanalının mobil uygulaması olarak yayınlanan dicikoç, kapsamlı bir rehberlik hizmeti de sunuyor diyebilirim.