Sınavlara hazırlanırken Hocalara Geldik kanalını takip ediyorsanız, dicikoç uygulaması ile kolayca erişim sağlayabiliyor ve kendi çalışma planınızı oluşturabiliyorsunuz.
Dicikoç uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan sınavlara etkili bir şekilde hazırlanabilirsiniz.
Kurslara verecek paranız yoksa, teknolojinin imkanlarından faydalanarak eksik olduğunuz konuları çok kolay ve ücretsiz bir şekilde öğrenebilmeniz mümkün. YouTube’da binlerce öğrenciye faydalı eğitim videoları sunan Hocalara Geldik kanalının mobil uygulaması olarak yayınlanan dicikoç, kapsamlı bir rehberlik hizmeti de sunuyor diyebilirim.
9-10-11 ve 12. Sınıfların faydalanabileceği dicikoç uygulamasında, haftalara göre ayrılmış konuları görebiliyor ve ders videolarını izleyebiliyorsunuz. Her konu için yayınlanan toplam video sayısını ve bu videoların toplam süresini gösteren uygulamada, kapsamlı dokümanlar ve testler de sizler için sunuluyor. Konuyu tam anlamıyla öğrendiğinizde Konuya Çalıştım butonunu işaretleyebiliyor ve aynı zamanda çözdüğünüz toplam soru sayısını da ekleyebiliyorsunuz. YKS, TYT, KPSS, DGS ve AYT gibi sınavlarda işinizi kolaylaştıracağını düşündüğüm dicikoç uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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