Madenciler klanının lideri olun ve yerin derinliklerinde gizlenmiş tüm gizemleri keşfedin. Madeni inşa et, daha derine in ve yeni kedi madencileri işe al. Beklemekten bıktınız mı? Basit bantlarla kedilerinizi neşelendirin ve kazma ve madenciliği artırın.

Madeninizin iş akışını optimize edin. Zorluğu üstlenin ve en iyi madencilik stratejisini keşfedin ve bu şekilde mümkün olduğunca çok para kazanın.Labirentte hazine avını kazanmak için ne yapardınız? Eğlencenizi yeraltı labirentinde çalıştırın ve dışarı çıkmayı başarabildiğinizi gösterin.

Malzemeleri toplayın ve daha da derinlere inmek için kullanabileceğiniz araçlara dönüştürün.

Dig it! Idle Cat Miner Tycoon Özellikleri