Dig it!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Dig it!, reflekslerinizi sınayıp eğlenceli zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Birbirinden zorlu engellerin üstesinden gelmenzi gereken oyunda onlarca zorlu bölümü tamamlamalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda yaratıcılığınızı konuşturuyorsunuz. Sezgisel kontrollerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz oyunda gerçekçi fizik motoru yer alıyor. Bombalar, renkli toplar ve daha fazlasıyla tam bir şölen havasında geçen oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Dig it! sizleri bekliyor.

Dig it! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.