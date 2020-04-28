Diyanet Dergilik uygulamasında Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarını okuyabilirsiniz.
iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Diyanet Dergilik uygulaması ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarını okuyabiliyorsunuz.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aylık olarak yayınlanan dergileri okuma fırsatı sunan Diyanet Dergilik uygulaması, dergilerin dijital versiyonlarını okumanızı sağlıyor. İnteraktif içeriklerle donatılan ve basılı dergilere göre daha zengin içerikler sunan Diyanet Dergilik uygulamasında dergilerdeki sesleri dinleyebiliyor ve videoları izleyebiliyorsunuz.
Güncel olarak yayınlanan sayılara erişebileceğiniz Diyanet Dergilik uygulamasında, dergilerin eski sayılarını da inceleyebiliyorsunuz. Kütüphanenize dilediğiniz dergileri ekleme özelliği bulunan Diyanet Dergilik uygulamasında dergilerde kelime araması da yapabilirsiniz. Diyanet aylık dergisi, Diyanet Çocuk, Diyanet Aile ve Diyanet İlmi Dergi gibi yayınları bulabileceğiniz Diyanet Dergilik uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, tüm içerikleri ücretsiz olarak görüntüleyebilirsiniz.
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