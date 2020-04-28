iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Diyanet Dergilik uygulaması ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarını okuyabiliyorsunuz.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aylık olarak yayınlanan dergileri okuma fırsatı sunan Diyanet Dergilik uygulaması, dergilerin dijital versiyonlarını okumanızı sağlıyor. İnteraktif içeriklerle donatılan ve basılı dergilere göre daha zengin içerikler sunan Diyanet Dergilik uygulamasında dergilerdeki sesleri dinleyebiliyor ve videoları izleyebiliyorsunuz.