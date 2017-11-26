Domino City, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir beceri oyunudur. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz bir mobil oyun olan Domino City, bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Domino City, sürükleyici kurgusu ve zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümleriyle karşımıza çıkan oyunda son derece dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Oyunun adındanda anlayabileceğiniz gibi dominolarla oynanan sürükleyici bir mobil oyun olan Domino City, doğru desenleri oluşturup ilerlediğiniz bir mobil oyundur. Tek parmak ile oynayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Metroda, otobüste ya da herhangi bir toplu taşımada rahatlıkla oynayabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Domino City oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.