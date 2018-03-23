Donuts Drift, Voodoo’nun siyah beyaz görselli araba yarışı oyunu. Klasik araba yarışlarından sıkıldıysanız, sürekli yanlama yapmaya zorlayan bu yarış oyununu oynamalısınız.

Üstten kamera açısı ve görsel çizgileriyle seneler öncesinin araba yarışı oyunlarını hatırlatan Donuts Drift’te benzini bitme noktasına gelmiş spor arabalarla yarışıyorsunuz. Yuvarlaklar çevresinde yaptığınız drift ne kadar kusursuz olursa o kadar uzun süre yarışma şansınız oluyor. Arabayı kaydırdığınız noktalara yerleştirilmiş paraları toplayarak deponuzu doldurmuş oluyorsunuz. Başlarda dolarları toplamak basit ancak sonrasında trafiğin de işin içine girmesiyle zorlaşıyor.

Ekranın sağ ve sol noktalarına dokunuşlarla kontrolünü sağladığınız arabanızı upgrade etme şansına sahipsiniz. Zaten belli bir aşamadan sonra yükseltme seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Unutmadan, oyunda fazlasıyla reklam çıkıyor. Reklamlarla karşılaşmamak için internet bağlantınızı kapatıp oynamanızı öneririm.