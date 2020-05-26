Android ve iOS platformunda rol oyunları arasında yer alan Doomsday on Demand 2 10 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Hosted Games tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Doomsday on Demand 2 insanlar ve mutantlar arasında devam eden savaşı konu alıyor.

Hikâye temalı olarak oynanabilen yapımda oyuncular yaptıkları seçimlere göre ilerlemeye çalışacaklar. Yaptıkları seçimler eşliğinde de yapım içerisinde farklı deneyimler elde edecekler.

Oldukça sade ve basit grafik açılarına sahip olan oyunda arkadaşlarımızı da seçme şansımız olacak. Oyuncular arkadaşlarını geliştirerek onları daha etkili bir hale getirebilecekler.

135.00 kelimeden oluşan bir hikâye eşliğinde oyuncular mutantlara karşı mücadele edecekler.

Yapım tamamen ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.