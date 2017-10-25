Dr. Panda Town: Mall, hareketli kişiliğiyle tanıdığımız sevimli Panda ve arkadaşlarıyla alışveriş merkezlerini gezdiğiniz, eğlendiğiniz bir mobil oyun. iPhone ve iPad’de oyun oynayan çocuğunuz için güvenle indirip oynaması için verebilirsiniz. Çoklu dokunma desteği sayesinde dilerseniz çocuğunuzla birlikte oynayabilirsiniz.

Çocuklara özel eğitici, eğlenceli, güvenilir mobil oyunlar geliştirilen Dr. Panda’nın iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı Dr. Panda Şehir: AVM oyununda üç kattan oluşan, içerisinde tüm bilinen markaların mağazalarından sinema ve yeme - içme yerlerine her şeyin olduğu bir alışveriş merkezinde geziyorsunuz. Oyunun baş karakteri elbette kapakta gördüğünüz Panda ancak seçilebilir 16 karakter daha var. Oyunda AVM’yi keşfe çıkabildiğiniz gibi mağaza gördüğünüz kişilerin yerine de geçebiliyorsunuz. Örneğin; saç stilisti olup kendi kuaför salonunuzu işletebiliyorsunuz. Veya veteriner olup dostlarınızla yakından ilgilenebiliyorsunuz. Yapabilecekleriniz hayal gücünüzle sınırlı.