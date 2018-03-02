Drag Battle racing, mobil platformda milyonlarca indirmeye ulaşan kalkış yarışı oyunu. Anahtarınıza göz koyan boss’lar, meydan okumalar, şampiyonluk yarışları, ödüllü günlük görevler, serbest yarışlar ve daha fazlası bu yarış oyununda. Harika zamanlama gerektiren, hata affetmeyen drag yarışlarını ayrı bir seviyorsanız, iOS platformunda da hazır ücretsizken indirin derim.

Geliştiricinin söylediğinin aksine orta seviye grafikler sunan drag yarışı oyununda özelleştirme ve yükseltmeye açık birçok spor araba yer alıyor. Başlangıçta elbette dilediğinizi seçemiyorsunuz. Yarıştıkça seviyeniz yükseliyor ve daha iyi arabaların sahibi oluyorsunuz. Arabanızın farlarından gövde kitine kadar her şeyi değiştirebiliyor, rengiyle oynayabiliyorsunuz. Yükseltme tarafında da aracın performansını, sürüş deneyimini etkileyen yüzlerce parça sizi bekliyor.

Aerodinamik, ağırlık dağılımı, güç-ağırlık oranı, lastik yapısı gibi gerçek yarışı deneyimletmek adına tüm detayların düşünüldüğü kalkış yarışı oyunu, kolay kontrolleriyle telefonda da tablette de rahat, keyifli oynanış sunuyor.