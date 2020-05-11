Draw a Stickman: Epic 3

Mükemmel kahramanı tasarlamak için yeni, karmaşık çizim araçlarını kullanın. İstediğiniz kadar yaratıcı olun, kahramanınız çizebileceğiniz her şey olabilir. Yeni Sketchbook'unuzda sınırsız sayıda kahraman ve araç çizimleri saklayın: Tüm favori karakterlerinizle oyununuzu renklendirmek için istediğiniz zaman bunlar arasında geçiş yapın.

Gizem ve merak, sıra dışı yaratıklar ve gizemli bulmacalarla dolu büyülü bir hikaye kitabı alanına girerken hayal gücü anahtardır! Kendi orijinal çöp adamınızı yaratın. Her sırrın kilidini açmak, her çizimi toplamak ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için çizimler yapın.

Benzersiz bakış açınla bir Stickman çiz ve ardından yaratıcı animasyonunu kahramanın gözleri önünde ortaya çıkarın. Sketchbook sınırsız çizimlerini kaydet ve arkadaşlarınızla paylaşarak her fikri gerçeğe dönüşmesini sağlayın. Sonsuz yaratıcılık sağlayan bu aksiyon dolu maceraya atla!