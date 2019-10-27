Draw Around, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir mobil oyun olan Draw Around, becerilerinizi sınayarak ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Zorlu bölümleri tamamlamanız gereken oyunda çizim yapıyorsunuz. Renkli grafikleriyle de dikkat çeken oyunda boş zamanlarınızı zevkli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Oyunda engellerden kaçarak şekilleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Onlarca zorlu bölüme sahip olan oyunda becerilerinizi ön plana çıkarıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Draw Around sizleri bekliyor.

Draw Around oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.