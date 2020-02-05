Rakiplerinize meydan okuyarak becerilerinizi sınayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Draw Climber oyununda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda tek yapmanız gereken en uygun çizgileri oluşturmak.

Renkli görselleri ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkan oyunda hem keyifli vakit geçirebiliyor hem de arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda zorlu engellerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bağımlılık yapıcı atmosferiyle de dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Draw Climber oyununu mutlaka denemelisiniz.

Draw Climber oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.