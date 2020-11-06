Dream League Soccer 2021, Google Play ve App Store’da en çok oynanan futbol oyunları arasında. PES Mobile, FIFA Mobile kadar mobilde sevilen online futbol oyunu Dream League Soccer, 2021 sezonda hem görsel hem de oynanış açısından birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Dream League Soccer, App Store’da en çok ilgi gören spor oyunları arasında. Hemen şimdi yukarıdaki Dream League Soccer İndir butonuna dokunun, şimdiye kadarki en gerçekçi, akıcı oyun deneyimi sunan Dream League Soccer 2021’i iOS cihazlarınıza (iPhone ve iPad) yükleyin. Dream League Soccer 2021 App Store’da da ücretsizdir!

Dream League Soccer 2021 iOS İndir (iPhone ve iPad)

Dream League Soccer 2021, hayalinizdeki takımı oluşturmanız için 4000’i aşkın FIFPro lisanslı oyuncu barındırıyor. Rüya takımınızı oluşturup dünyanın en iyi futbol takımlarına karşı yeşil sahada mücadele ediyorsunuz. Dream League Live ile dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Efsane statüsüne ulaşmanız kolay olmayacak; 8 kümeyi tırmanıp 10’u aşkın kup mücadelesinde yer almanız gerekiyor. Temsilciler ve yetenek avcıları, transfer pazarındaki en yetenekli oyuncuları bulmanıza yardımcı oluyorlar. Teknik direktörler de oyuncuların teknik ve fiziksel yeteneklerini geliştirmeniz için yanınızdalar. Her zamanki gibi kendi stadyumunuzu, sağlık, ticari ve eğitim tesisleri kurabiliyorsunuz. Özelleştirme noktasında, takımınızın forması ve logosunu değiştirebiliyor ve hatta kendi tasarımınızı yükleyebiliyorsunuz. Saç şekli ve kıyafet gibi pek çok farklı seçeneği kullanarak yöneticinin görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Geliştirilmiş grafik motoru sayesinde takımınız gözünüze hiç olmadığı kadar güzel görünecek!