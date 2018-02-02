Drift Clash, dünyanın dört bir yanından oyuncularla drift yarışlarına sokan ücretsiz araba yarışı oyunu. Diğer drift yarış oyunlarının aksine kontrolü tamamen oyuncuya bırakan yapımda modifiye edilmiş 30’a yakın araba bulunuyor. Yanlamada benim üstüme yok diyorsanız, kendi rekorunuzu kırmaktan sıkıldıysanız, yarışın ve drift kralı olduğunuzu gösterin.

Görsel açıdan günümüz yarış oyunlarının biraz gerisinde kalsa da oynanış tarafında kalitesini gösteriyor. Drift odaklı birçok araba yarışı oyununda boş yolda sürekli yanlayarak puan toplamaya çalışır ve her defasında kendi rekorunuzu kırmak için uğraş verirsiniz. Ancak bu oyunda karşınızda sizin kadar iyi yarışan, mücadeleci ruha sahip gerçek oyuncular var. Pistler drift yapmaya çok müsait ancak herhangi bir yardımcınız olmadığından diğer deyişle tüm kontrol sizde olduğundan yarışlara girmeden ısınma turları atmanızı öneririm.

Drift Clash Özellikleri: