Drift Max City, araba kaydırma, yanlama, drift odaklı araba yarışı oyunu. Android telefonlarda en çok indirilip oynanan drift yarış oyunlarından Drift Max City’de birbirinden havalı drift arabaları sizi bekliyor. Popüler yerli mobil oyun geliştiricilerden Tiramisu’nun araba drift oyunu Drift Max City’i hemen ücretsiz indirin, asfaltta yanlamaya başlayın!

Android platformunda 10M indirmeyi geçen, iOS platformunda 1K yorum almayı başarabilen ender araba yarışı oyunlarından biri Drift Max City. Türk yapımı mobil oyunlarında da grafiksel, oynanış, atmosfer, ses, her yönden konsol kalitesinde mobil oyunlara yaklaştığını gösteren örnek yapımlardan biri olan Drift Max City’de asfaltı ağlatmak için özel olarak dizayn edilmiş yüksek performanslı drift araçlarını sürüyorsunuz. Modifiye edilebilen 14 farklı drift arabası ile şehir merkezi, şantiye, slalom, Nokamo gibi farklı pistlerde yarışıyorsunuz. Dilerseniz serbest sürüş de yapabiliyorsunuz. Hatta trafiği açıp kapatabiliyorsunuz. Oyunda yüksek puan yapmanın sırrı duvarlara yakın drift yapmaktan geçiyor. Duvarlara ne kadar yaklaşırsanız o kadar coin kazanıyorsunuz.