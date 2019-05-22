Nefes kesen araba yarışlarının sahne aldığı Drifty Race, onlarca farklı araba ile yarışarak bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, arabanızı seçerek yarışa başlamak ve kusursuz driftler yaparak maksimum puanı toplamaktır. Birçok farklı aracın önüne geçerek bitiş çizgisine ilk siz ulaşmalı ve yarışı kazanarak altın kazanmalısınız. Kazandığınız altınlarla yeni yarış pistlerinin kilidini açabilir ve daha güzel arabalar satın alabilirsiniz. Yarış esnasında arabaya basılı tutup yön verdikten sonra elinizi çekerseniz başarılı bir drift yapabilirsiniz. Bu sayede daha fazla altın kazanabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz.

Oyun içerisinde oldukça zorlu dönüşlerin yer aldığı birçok farklı yarış alanı bulunmaktadır. Birbirinden hızlı onlarca yarış aracından dilediğinizi seçerek heyecan verici yarışlar yapabilir ve rakiplerinizi geride bırakarak birinci olabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun tutkunlarına hizmet veren Drifty Race. Ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz benzersiz bir oyundur.