Drifty, gerçekçilikten ziyade eğlenceye bakan mobil oyuncular arasındaysanız keyif alarak oynayacağınız bir drift yarış oyunu. Detaylarıyla etkileyen araba ve pistler, her yerde oynamayı mümkün kılan yenilikçi tek dokunuş kontroller, iki oyun modu ve ufak boyutuyla dikkat çeken araba kaydırma, yanlama oyunu. iOS platformunda da indirmesi ve oynaması ücretsiz!

iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilir çok daha kaliteli grafiklere, oynanışa, içeriğe sahip drift yarış oyunu var lakin Drifty, boş zamanlarınızda açıp oynayabileceğiniz kısa süreli yarışlar içeren bir drift oyunu. Kariyer modunda bile birkaç dakika içerisinde bölümü tamamlıyorsunuz. Farklı görevleri, challenge’ları tamamlanızı isteyen 50 bölümlük kariyer modu dışında 4 farklı zorluk düzeyinde online oyunculara karşı meydan okuduğunuz sonsuz mod var. Araç olarak farklı tipte 25 araç bulunuyor lakin tümü ilk etapta açık değil; yarışarak açmanız gerekiyor.