Drops: Learn English uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan İngilizce öğrenebiliyorsunuz.

İşiniz veya okuduğunuz bölüm gereği İngilizce bilmeniz gerekiyorsa ve bu konuda pratiğiniz yoksa, yabancı dil kurslarına para dökmenize gerek yok. Evde, otobüste ve istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz Drops: Learn English uygulamasında günde sadece 5 dakikanızı ayırarak pratik yapmanız mümkün hale geliyor. Görsel hafızanıza hitap edecek eğitim içerikleri sunan Drops: Learn English uygulamasında eğlenceli oyunlarla etkili bir öğrenme ortamı sunuluyor.