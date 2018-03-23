Drops: Learn English uygulamasıyla günde sadece 5 dakikanızı ayırarak İngilizce öğrenebilirsiniz.
Drops: Learn English uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan İngilizce öğrenebiliyorsunuz.
İşiniz veya okuduğunuz bölüm gereği İngilizce bilmeniz gerekiyorsa ve bu konuda pratiğiniz yoksa, yabancı dil kurslarına para dökmenize gerek yok. Evde, otobüste ve istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz Drops: Learn English uygulamasında günde sadece 5 dakikanızı ayırarak pratik yapmanız mümkün hale geliyor. Görsel hafızanıza hitap edecek eğitim içerikleri sunan Drops: Learn English uygulamasında eğlenceli oyunlarla etkili bir öğrenme ortamı sunuluyor.
Klavye kullanımı gerektiren oyunlarda size hız kazandırmak için kaydırma yöntemini sizlere sunan Drops: Learn English uygulaması, İngilizce konuşulan ülkelerde ihtiyaç duyabileceğiniz 100 kategoride sunulan 1700’den fazla pratik kelimeye de sahip durumda. Eğer siz de bulunduğunuz her yerden İngilizce öğrenmek istiyorsanız, Drops: Learn English uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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