Emoji Puzzle!, emoji eşleştirmeye dayalı mobil bulmaca oyunu. Apple App Store’da bulmaca oyunları kategorisinde üst sıralarda olan Emoji Puzzle!’da emojiler arasında bağ kurarak eşleştiriyorsunuz ancak bölümlerin zorluk düzeyi gittikçe yükseliyor. Yani bu emoji oyunu düşündüğünüz kadar kolay bir oynanışa sahip değil. Aktif internet bağlantısı gerektirmemesiyle her yerde oynayabileceğiniz süper zevkli bir mobil oyun Emoji Puzzle!. App Store’da da ücretsiz indirilebilir!

Emoji Puzzle! İndir iOS

Duygu ifadeleri çiftlerini birleştirerek birbirine bağlamanız gereken bir hayal gücü oyunu Emoji Puzzle!. Her bulmacada düşünüp emojiler arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışıyorsunuz. Kalple oku, kredi kartıyla alışveriş sepetini, hediye paketiyle kurdelayı, mektupla dolma kalemi eşleştirmek gibi. Tüm emojileri doğru bir şekilde bağladığınızda daha zorlu sonraki seviyeye geçiyorsunuz. Farklı sütunlardaki öğelere tek tek dokunarak çizgi ile bağlayabilir veya çizgi çizip farklı sütunlardan öğeleri bağlamak için sürükleyebilirsiniz.