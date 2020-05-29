Fall Forever oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Havadan düşen topa yön vermelisin. Topun patlamaması için dikenli engellere takılmaması gerekiyor. Bunu engellemek de senin elinde. Karşına çıkan sayılı blokların içinden geçerek puan toplayabilirsin. Eğer tercih etmek zorunda kalırsan her zaman üzerinde büyük sayı yazan bloğu tercih et. En çok puanı biriktiren kazanıyor.

Böyle pratik oyunlar her zaman hoşumuza gitmiştir. Sizleri yormadan güzel zaman geçirmenizi sağlayacak. Boş zamanlarımızda oynayarak sitres atabileceğimiz ve bir o kadar da eğlenebileceğimiz macera dolu bir oyun. Efsane atmosfere sahip olan oyunda oyunu elinden bırakman mümkün değil. Sürükleyici olması nedeni ile durmadan oynamak isteyeceğiniz güzel bir simülasyon oyunu. Ama dikkatli olman gereken bir konu var. Top düşerken hızlanabilir ve engellere takılabilir. Kazanmak istiyorsan her şeyin en iyisini yapman gerekiyor. Rekorları kırarak bu oyunun ustası olabilirsin. Sen de sonsuz maceraya katılmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.