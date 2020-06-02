Fallout Shelter Online (iOS), PC ve mobilde en çok indirilip oynanan simülasyon oyunlarından Fallout Shelter’ın devamı niteliğinde hazırlanmış. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren macera oyununda Fallout serisinden bilinen kahramanları topluyor, maceraya atılmak üzere kendi takımınızı kuruyor, mutantlardan akıncılara vahşi düşmanlarla yüz yüze geliyorsunuz. Vahşi topraklara girmeye hazırlanın!

Geliştiricisi Bethesda Game Studios, yayıncısı Bethesda Softworks olan popüler simülasyon oyunu Fallout Shelter’ın devam oyunu Fallout Shelter Online adını taşıyor ancak geliştirici GaeaMobile. App Store’da en çok indirilen simülasyon oyunu olan Fallout Shelter Online’da fütüristik bir dünyaya girip kendi yazdığınız hikayeyle ilerliyorsunuz. Fallout serisinden tüm karakterler oyunda mevcut. Ünlü dedektif Nick Valentina gibi nadir bulunan ve güçlü kahramanlar bile… Red Rocket, Diamond City gibi tanıdık yerleri gezerken birçok vahşi düşmanla karşı karşıya geliyorsunuz. Kim arkadaşınız kim düşmanınız belirsiz. Bu arada takımınıza savaş esnasında üstünlük sağlatan Bond efektlerinden de bahsetmek istiyorum. Farklı kahraman kombinasyonlarıyla kilidini açabildiğiniz bond efektleri, farklı düşman türlerine karşı eşsiz avantajlar sağlıyor.

Fallout Shelter Online iOS Simülasyon Oyunu