Wondershare FamiSafe iOS İndir: Ödüllü ebeveyn kontrolü uygulaması
Wondershare FamiSafe (iOS), iPhone ve iPad’de kullanılabilen ebeveyn kontrolü uygulaması. Telefon konumu takibi, coğrafi sınırları koruma, uygulama engelleme, web içerik filtreleme, uzaktan ekran süresi kontrolü için güvenilir ebeveyn denetimi uygulaması. Çocuklar dijital çağda büyüyor, sağlıklı dijital alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmalıyız. FamiSafe ebeveyn denetim uygulaması bunu kolaylaştırıyor.
Wondershare FamiSafe iOS Uygulaması Özellikleri
FamiSafe ebeveyn kontrolü uygulaması, ebeveynlerin çocuklarını yakından takip etmelerini sağlayan şu özelliklere sahip:
- Gerçek Zamanlı Konum: Konum paylaşma özelliği ile çocuğunuzun nerede olduğunu takip edin. Çocuğunuzun gerçek zamanlı olarak konumunu bilmeniz gerektiğinde, sadece özelliği açın ve uygulama içinden çocuğunuzu takip edin.
- Konum Geçmişini Görüntüleyin: Çocuğunuzun gece geç saatlerde alışılmadık zamanlarda striptiz kulüpleri veya barlar gibi alışılmadık veya şüpheli yerlere gitmediklerinden emin olmak için geçmiş konumunu görüntüleyin.
- YouTube İçerik Algılama: Çocuğunuzun YouTube hesabını ekleyerek uygunsuz videolar arayıp aramadığını veya abone olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
- Şüpheli Fotoğraf Tespiti: Çocuğunuzun cihazındaki fotoğrafları kontrol ederken şüpheli fotoğraflarla ilgili bilgilendirilirsiniz.
- Coğrafi Sınırları Koruma: FamiSafe ebeveyn kontrolü uygulaması, birkaç coğrafi sınırın güvenli bölge olarak belirlenmesini destekler. Bu özellik açıldığında çocuğunuz bu bölgelere girdiğinde veya çıktığında uyarı alırsınız. Dahası coğrafi sınırları koruma özelliğini ekran süresi veya uygulama kontrolü ile esnek bir şekilde kullanabilirsiniz.
- Web İçeriği Engelleme Filtreleme: FamiSafe ebeveyn kontrolü uygulaması, kumar siteleri veya yetişkin siteleri gibi zararlı içerikleri kolayca önceden engelleyebilmeniz için büyük bir veritabanı tutar. Gerektiğinde herhangi bir web sitesini elle de engelleyebilirsiniz.
- Esnek Uzaktan Kontrol ve Kişiselleştirme Ayarı: Her şeyi çocuğunuzun telefonundan halletmenize gerek yok. Uygulama kurulduktan ve doğru bir şekilde ayarlandıktan sonra her şeyi kendi cihazınızdan esnek bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Uygulama Engelleyici: Çalışma veya uyku vakti sırasında uygulama kullanımını engelleyin. Çocuğunuz gece geç saatlerde telefonla oynuyorsa oldukça kullanışlıdır. Herhangi bir oyunu veya sosyal medya uygulamasını engellemek için basitçe bir zaman ayarlayabilirsiniz.
- Ekran Süresi Takibi ve Kontrolü: Çocuğunuzun telefonunu günlük olarak ne sıklıkla kullandığını öğrenin. Ekran süresi sınırını ayarlayın ve çalışma veya uyku sırasında veya okul, yatak odası gibi belli yerlerde telefonu kullanamayacağından emin olun.
YORUMLAR