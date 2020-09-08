Wondershare FamiSafe (iOS), iPhone ve iPad’de kullanılabilen ebeveyn kontrolü uygulaması. Telefon konumu takibi, coğrafi sınırları koruma, uygulama engelleme, web içerik filtreleme, uzaktan ekran süresi kontrolü için güvenilir ebeveyn denetimi uygulaması. Çocuklar dijital çağda büyüyor, sağlıklı dijital alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmalıyız. FamiSafe ebeveyn denetim uygulaması bunu kolaylaştırıyor.

Wondershare FamiSafe iOS Uygulaması Özellikleri

FamiSafe ebeveyn kontrolü uygulaması, ebeveynlerin çocuklarını yakından takip etmelerini sağlayan şu özelliklere sahip: