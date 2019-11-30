Hem Android hem de iOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından sevilerek oynanan Farm Mania 2, şehrin gürültüsünden uzak doğal bir yaşama adım atarak hayalinizdeki çiftliği inşa edeceğiniz ve birbirinden sevimli onlarca hayvanı besleyerek eğlenceli anlar geçireceğiniz eşsiz bir çiftlik oyunudur.

Canlı grafikleri ve kaliteli efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, kendi çiftliğinizi kurarak farklı ürünler çıkartabileceğiniz birçok hayvan türünü beslemek ve çiftliği geliştirerek büyük bir ticaret ağı oluşturmaktır.

Çiftlikteki hayvanların sularından tutun yemlerine varana kadar her türlü ihtiyaçlarını bizzat karşılamalısınız. Hayvanların günlük bakımlarını üstlenerek sağlıklı bir yaşam sürdürmeli ve kaliteli ürünler üretmelisiniz.

Hayvanlardan elde ettiğiniz süt, yumurta, et ve diğer ürünleri pazarda satışa çıkartarak yeni hayvan almalı ve daha büyük bir çiftlik kurmalısınız. Simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Farm Mania 2 ile sizde hayalinizdeki çiftliği yönetebilir ve macera dolu görevler üstlenebilirsiniz.