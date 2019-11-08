Farming Simulator 2020 (iOS), iPhone iPad cihazlarda oynanabilen en iyi çiftlik oyunu. Gerçek çiftlik hayatını yaşatan en iyi çiftlik simülasyon oyunu Farming Simulator’ın yenisi Farming Simulator 20’de grafikler yenilendi, makineler hem görsel olarak iyileştirildi hem de daha gerçekçi sürüş yapmanızı sağlıyor, Kuzey Amerika çevresi eklendi. Çiftçiliğin heyecanlı dünyasına giriş yapmak için Farming Simulator 20’yi indirin!

En iyi çiftlik kurma oyunları, çiftlik simülasyon/çiftlik simülatörü oyunları listesinde ilk sıralarda olan Farming Simulator’ın 2020 versiyonu hem grafik hem de oynanış olarak büyük yeniliklerle geliyor. Yeni üç boyutlu grafikler, makineler, Kuzey Amerika çevresi hakkında daha fazla detay gösteriyor Farming Simulator 2020. Her zamanki gibi farklı birçok ekin hasat ediyorsunuz, hayvanlar yetiştirip etinden sütünden yararlanıyorsunuz, yeni makinelere yatırım yaparak çiftliğinizi genişletmeye çalışıyorsunuz. Sektörün önde gelen markalarından 100’den fazla araç ve aleti kontrol ediyorsunuz. Dünyanın en büyük tarım makinesi şirketi John Deere dahil birçok ünlü tarım markalarının makinelerini kullanıyorsunuz. Yeni koktip görünümü daha gerçekçi araç sürüş deneyimi yaşatıyor. Yeni makinelerle pamuk ve yulaf gibi ekinler dahil çeşitli çiftçilik faaliyetlerinin keyfini çıkarın.

Farming Simulator 2020 iOS Oyunu Özellikleri