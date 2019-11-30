Fender Play uygulaması, enstrüman çalmayı öğrenmek isteyenlere iOS işletim sistemli cihazlar üzerinden büyük kolaylık sağlıyor.

Gitar, bas gitar ve ukulele gibi enstrümanlardan birini çalmak istiyorsanız ve kurslara gidecek zaman ve maddi imkanınız yoksa, Fender Play uygulamasını indirerek hem kolay hem de daha uygun bir çözümü tercih edebilirsiniz. Farklı zorluk seviyelerine uygun eğitim içeriklerinin yer aldığı uygulamada, parmak yerleşimlerinden tel vuruşlarına kadar temel eğitim videolarını dahi bulabilirsiniz.