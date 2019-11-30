Fender Play uygulamasında, her seviyeye uygun enstrüman eğitim içeriklerine ulaşabilirsiniz.
Fender Play uygulaması, enstrüman çalmayı öğrenmek isteyenlere iOS işletim sistemli cihazlar üzerinden büyük kolaylık sağlıyor.
Gitar, bas gitar ve ukulele gibi enstrümanlardan birini çalmak istiyorsanız ve kurslara gidecek zaman ve maddi imkanınız yoksa, Fender Play uygulamasını indirerek hem kolay hem de daha uygun bir çözümü tercih edebilirsiniz. Farklı zorluk seviyelerine uygun eğitim içeriklerinin yer aldığı uygulamada, parmak yerleşimlerinden tel vuruşlarına kadar temel eğitim videolarını dahi bulabilirsiniz.
1000’den fazla şarkı arşivi sunan Fender Play uygulamasında akorlar, tablar, riffler ve çok daha fazlasını öğrenebilmeniz mümkün hale geliyor. Şarkılar için kendi hızınıza göre pratik yapabileceğiniz, takıldığınız yerlerde her şeyi başa sarıp yeniden başlayabileceğiniz Fender Play uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz. 14 gün boyunca ücretsiz deneyebileceğiniz Fender Play uygulamasını, deneme süresinden sonra aylık veya yıllık planlardan birini satın alarak kullanmaya devam edebilirsiniz.