Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulamasıyla, Koronavirüs pozitif vakaları filyasyon ekipleri tarafından takip edilebiliyor.

iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabilen Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından filyasyon ekiplerine özel olarak geliştirilmiş. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden Koronavirüs salgınında pozitif vakaların temas çevrelerini takip altına alarak bulaşma riskinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulamada, ekipler tüm işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Pozitif vakaların aile bireyleri, iş arkadaşları ve temas etmiş olabilecekleri tüm insanların sağlık durumunun takip edilebildiği Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulamasında, filyasyon ekipleri bulundukları konuma en yakın noktadaki pozitif vakaları takibe alabiliyor. Ekiplerin işini kolaylaştıran ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla kullanılan Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulaması iPhone ve iPad cihazlara indirilebiliyor.