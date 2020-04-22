Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs WhatsApp Danışma Hattı Kuruldu!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs WhatsApp danışma hattı kurdu. Sağlık Bakanlığı WhatsApp danışma hattı numarası nedir? İşte merak edilen tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs WhatsApp Danışma Hattı Numarası

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsiniz."

Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.



Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsiniz. pic.twitter.com/HF2C3Vfjvr — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 22, 2020

21 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 39.429 test yapıldı ve 4.611 yeni vaka tespit edildi. Bugün 119 kişi hayatını kaybetti ve 1.488 kişi iyileşti.

21 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 95.591 oldu. Toplam can kaybı ise 2.259'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.865, toplam iyileşen hasta sayısı ise 14.918 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.006 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 713.409 olduğu açıklandı.

Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/TZt5DyV2mX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2020

Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.