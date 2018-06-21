FINAL FANTASY AWAKENING (UYANIŞ), Square Enix resmi lisanslı Final Fantasy mobil aksiyon oyunu. Oasis Games tarafından geliştirilen oyun, ARPG türünde. Final Fantasy oyununun mobil platformda fazla pahalı olduğunu düşünen oyuncular arasındaysanız ücretsiz hem de resmi alternatif. Popüler serinin öne çıkan karakterleri de bulunuyor. Hikaye ve oynanış da korunmuş.

Yüksek kalitede üç boyutlu sinema grafiklerle bizlerin karşılayan ARPG oyununda Chocobo ve Eidolon gibi serinin tanınan karakterleri de yer alıyor. FINAL FANTASY: TYPE-0, FINAL FANTASY: AGITO’yu oynadıysanız hikaye ve kontrol sistemi de tanıdık gelecektir. Klasik Final Fantasy oyun sistemiyle yeni oyun sisteminin birleştirilmesiyle oluşturulmuş göz alıcı bir aksiyon rol yapma oyunu bizlerle. Oyunda Eidolon Bahamut, Odin, Shiva, İfrit ve daha birçok karakter boss’ları yenmenizde yardımcı oluyor. Dünya genelinde oyuncularla mücadeleye girdiğiniz farklı birçok mod (aksiyon modu, arena, sınav modu, zirve tahtı) bulunuyor.

Orijinal Japonca dublaj ile bizleri karşılayan oyun, Final Fantasy hayranlarının yakından tanıdığı Orience dünyasında geçiyor.