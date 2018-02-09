FINAL FANTASY XV POCKET EDITION, Square Enix tarafından geliştirilen rpg oyunu. 10 bölüm sunan, ilk bölümünü ücretsiz oynayabildiğimiz oyunda Seçilmiş Kral’ın tahtını geri almasına yardım ediyoruz. Grafiklerin kalitesi biraz düşürülse de orijinal hikaye korunmuş. Oyunun PC veya konsol sürümünü oynadıysanız ve keyif aldıysanız mobil sürümünü oynarken aynı zevki alacaksınız.

Square Enix’in seriye dönüşen rol yapma oyununun onuncusu FINAL FANTASY XV, Pocket Edition ismiyle mobil platformda karşımızda. iOS tarafında iPhone ve iPad’de oynanabilir olan oyunun grafikleri düşürülmesine rağmen cihazları yoracak düzeyde. Oyunun hikayesi derin ve kısa sürede kendisine çekiyor. Hikayeye sürüklenirseniz kısa sürede telefonunuzun şarjını bitirebilirsiniz. Grafikler kadar oynanışı da beğendim. Karakteri yönlendirmek, diyaloğa girmek ve dövüşmek için ekrana basitçe dokunmanız yeterli. Herkesin oynayabileceği şekilde tasarlanan oyunda FINAL FANTASY XV’in sevilen tüm karakterleri yer alıyor.

Oyunun hikayesinden de kısaca bahsetmem gerekirse; Lucis ve Niflheim ulusu arasında süre gelen savaş bir ateşkes anlaşmasıyla duraksar. Bu barışın bir simgesi olarak Lucis’in taht prensi Noctis ile Tenebrae’nin prensesi Lunafreya evlenecektir. Prens düğünü için yola çıkar lakin yolculuğunun ne kadar tehlikeli geçeceğinin farkında değildir.