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Find the Balance 1.0.1 (ios)
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  5. Find the Balance - iOS için Bulmaca Oyunu

Find the Balance

1.0.1
ios
Find the Balance
ÜCRETSİZ
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Yağız Sarman
Yağız Sarman

iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen Find the Balance mobil oyunu, klasik Tetris oyununu kendine has ilginç cisimlerle renklendirip o dönemlerin ruhunu tekrar canlandıran bir tür bulmaca oyunudur.

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Find the Balance mobil oyunu, bir dönem insanların elinden düşürmediği tetris oyunundan esinlenerek tasarlanan eğlenceli bir bulmaca oyunudur.

Find the Balance mobil oyununda fark edeceksiniz ki bir dönemin efsanesi olan tetris oyunu canlandırılmaya çalışılmış. Ancak tetriste olduğu gibi basit geometrik şekilleri bu oyunda görmeyeceksiniz. Bundan ziyade çılgın cisimler karşınızda olacak. Muz, kutu ve taş gibi cisimleri evirip çevirip uygun şekilde oyun alanına yerleştirmeniz gerekiyor. Tıpkı tetriste olduğu gibi bu oyunda da amacınız boşluk bırakmaksızın en çok cismi oyun alanına sığdırmak.

60’tan fazla zorlayıcı bölümün bulunduğu Find the Balance mobil oyununda yukardan gelen cisimlerin düşmesini sağlamak için ipi kesmeye yarayan araç ve gereçleri de oyun içinden edinebilirsiniz. İpleri kesmek için de 10’un üzerinde araç gereç seçeneği bulunuyor. Sıkılmadan oynayacağınız Find the Balance mobil oyununu Appstore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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