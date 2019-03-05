Find The Differences - Her Secret, hikaye üzerinden ilerleyen farklılık bulmaya dayalı mobil bulmaca oyunu. İki resim arasındaki farkları bularak hikayede ilerliyor, olayları çözmeye çalışıyorsunuz. Popüler serinin yeni oyununda bir bayanın aşk hayatına giriyorsunuz. Sevgilisini gerçekten seviyor mu yoksa başka birileriyle mi aşk yaşıyor bulmanız isteniyor.

Hikaye tabanlı farklılık bulma oyunu Find The Differences - Her Secret’da bir bayanın tüm sırlarını açığa çıkarıyorsunuz. Sevgilisini aldatıp aldatmadığını bulmaya çalışıyorsunuz. Restoranın büyüsü, Sigara içmeyen kız arkadaş, Yemek yapamaz, Tembel kız arkadaşım, Kız arkadaşım bir işkolik, İşte tek başına, Partide bırakan sevgili ve daha nice hikaye var çözmeniz gereken.

Find The Differences - Her Secret Özellikleri