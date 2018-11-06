Find The Differences - The Detective, dikkat ölçen sürükleyici bir dedektifçilik oyunu. İki resim arasındaki farkları bularak size verilen olayları çözmeye çalışıyorsunuz. İpuçlarını yakalayarak seri cinayetler başta olmak üzere birçok olayı aydınlığa kavuşturuyorsunuz. 1000’in üzerinde farklılık, 200 bölüm, 20 dosya ile saatlerce süren bir dedektif oyunu sizi bekliyor.

Mobildeki en iyi grafiklere, oynanışa, hikayeye sahip dedektif oyunu değil ancak oldukça popüler. Adından da anlayacağınız üzere resimdeki farklılıkları tespit ederek ilerliyorsunuz. Gösterilen iki resme dikkatlice bakarak aralarındaki farkları işaretliyor, suçluya bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Farkları 3 dakika gibi oldukça kısa bir sürede bulmanız gerekiyor.

Find The Differences - The Detective Özellikleri: